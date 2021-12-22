В Испании вернут обязательное ношение масок на улице

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что вернет обязательное ношение масок на улице из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает EFE. По его словам, в стране начинается шестая волна пандемии.

Также испанцам придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Днем ранее Минздрав Испании сообщил о рекордном суточном приросте заболеваемости с начала пандемии - 49 823 случая заражения за сутки, умерли 94 заболевших. Число госпитализаций и занятость коек в реанимации и интенсивной терапии пока остаются относительно низкими по сравнению с предыдущими волнами. На "омикрон" приходится 47% случаев заражения.