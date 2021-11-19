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Опрос показал, что большинство людей в Европе поддерживают COVID-пропуска

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Согласно опросу организации YouGov, COVID-пропуска пользуются значительной поддержкой по всей Европе, поскольку четвертая волна пандемии коронавируса вынуждает все большее число стран вводить более жесткие ограничения для людей, которые не вакцинировались полностью, сообщает в пятницу The Guardian.

Во Франции 57% опрошенных считают, что пропуска эффективны, в Германии - 59%, в Италии - 62%, в Испании - 64%, а в Польше - 45%, отмечает The Guardian.

За пределами ЕС - в США и Австралии - 51% и 69% респондентов соответственно поддерживают введение COVID-пропусков для посещения крупных общественных мероприятиях и для путешествия в их родные страны. Поддержка COVID-пропусков была ниже в случае посещения баров, ресторанов и поездок в общественном транспорте.

В то же время большинство опрошенных людей разочарованы действиями правительства в отношении борьбы с пандемией и в общем коронавирусными ограничениями.

The Guardian напоминает, что по сравнению с прошлым годом в нескольких странах заметно снизился процент тех, кто заявил, что их правительство хорошо справляется с пандемией COVID-19, включая Германию (67% в 2020 году, 44% в 2021 году), Данию (81%/74%), Италию (58%/48%), Грецию (72%/42%).

В Австрии с начала этой недели действует локдаун для невакцинированных жителей страны - это первый такой карантин в ЕС. Кроме того, с 22 ноября в стране будет объявлен общенациональный локдаун. В Австрии один из самых низких в западной Европе уровней вакцинации - около 65%.

Словацкие власти на фоне роста случаев заболеваний COVID-19 и госпитализаций введут ограничения для лиц, кто еще не привился от болезни, со следующего понедельника, 22 ноября.

Власти Чехии в четверг одобрили новые ограничения для невакцинированных людей на фоне роста случаев заболевания COVID-19. Они вступят в силу также с 22 ноября.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
YouGov Европа Коронавирус

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