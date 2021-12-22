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Украинские военные провели учения с использованием противотанковых комплексов Javelin

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели практические учения на полигоне, используя противотанковый ракетный комплекс Javelin, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"По приказу Командующего Объединенных сил генерала-лейтенанта Александра Павлюка, на одном из общевойсковых полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin", - говорится в сообщении.

Как сообщается, применение противотанковой управляемой ракеты (ПТРК) состоялось для тренировки личного состава в районе проведения ООС, которое проходит впервые. Так, стрельба из противотанкового комплекса велась по условной цели - танку в окопе, находившемся на расстоянии около 1,5 км.

Кроме того, была определена эффективность ведения огня из ПТРК Javelin в зимних условиях.

В штабе отметили, что главное преимущество Javelin в легкости управления. "Ракета после пуска сама наводится на цель", - рассказали в штабе.

Украина Javelin

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