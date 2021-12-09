Пентагон заявил, что Украина может применять полученные от США Javelin для самообороны

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Украинские военные вправе применять полученные от США противотанковые ракетные комплексы Javelin в любой части своей страны, но делать это следует только для самообороны, заявил в среду представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет ограничений насчет того, где именно на Украине их можно применять", - сказал он на брифинге.

Кирби добавил, что американская сторона рассчитывает на то, что Javelin на Украине будут применяться "ответственным образом".

Представитель Пентагона добавил, что США будут готовы направить дополнительные силы на территорию союзников по НАТО в Восточной Европе лишь в ситуации, если РФ нападет на Украину.

"Если произойдет новое вторжение на Украину и поступят запросы о дополнительной поддержке, тогда мы ответим положительно на эти запросы. Сейчас же ситуация - иная", - заявил он на брифинге. Так Кирби разъяснил, какие меры США могут принять в случае нападения РФ на Украину.