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Американцев, даже привитых, призвали избегать в Рождество массовых мероприятий

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американцам, даже тем, кто закончил курс вакцинации от COVID-19 и получил бустерную дозу вакцин, не стоит отмечать Рождество в больших компаниях, заявил ведущий инфекционист и главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи, которого цитирует The Hill.

По его словам, на вечеринках и крупных собраниях людям грозит более высокий риск заразиться. Он определил, что речь идет о группах в 30-50 человек. В то же время, уточнил он, согражданам, привитым бустерными дозами вакцин, можно посещать небольшие семейные встречи.

The Hill напоминает, что в США взрослые в возрасте от 18 лет, закончившие курс вакцинации не менее шести месяцев назад, могут получить бустерную дозу препарата Moderna/ Dзрослые в возрасте от 16 лет - бустер Pfizer/BioNTech. Кроме того, после введения однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson бустерной дозой можно привиться уже спустя два месяца.

По данным Белого дома, бустерные дозы вакцин в США получили более 60 млн человек, включая 62% пожилых людей, которым можно делать бустер.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 52,5 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 833 тыс. из них имели летальный исход. Более 40 млн человек выздоровели.

На прошлой неделе 73% выявленных в США новых случаев коронавируса пришлись на считающийся более заразным штамм "омикрон". В ряде штатов, включая Нью-Йорк, в настоящий момент наблюдается высокий уровень заболеваемости и стремительный рост госпитализаций.

Однако выступая в минувший вторник, президент США Джо Байден отверг возможность введения нового локдауна в стране.

США коронавирус Энтони Фаучи

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