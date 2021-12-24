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В США из-за отказа от вакцинации от COVID уволили 66 морских пехотинцев

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Корпус морской пехоты США уволил 66 пехотинцев на прошлой неделе за отказ от вакцинации от коронавируса, сообщает ABC News.

"Скорость, с которой болезнь передается среди людей, увеличивает риск для наших морских пехотинцев и миссии Корпуса морской пехоты", - говорится в заявлении Военно-морских сил США.

Корпус морской пехоты также отклонил все просьбы об освобождении от вакцинации на религиозной почве.

Уровень вакцинации морских пехотинцев является самым низким среди военнослужащих США. На военно-морском флоте, в военно-воздушных силах и в армии США 98% военных получили хотя бы одну вакцину.

США Коронавирус

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