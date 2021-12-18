Гостей вечеринки известного антиваксера из клана Кеннеди попросили привиться

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Гостям, приглашенным на празднование домой к известному противнику вакцинации от коронавируса Роберту Ф. Кеннеди, придется все же сделать прививку или же сдать ПЦР-тест.

Как сообщает The Guardian, сам Кеннеди утверждает, что это не его требование - таково желание его жены, актрисы Шерил Хайнс. Он заверил, что справки у гостей проверять не будут.

67-летний Роберт Ф. Кеннеди - племенник покойного президента Джона Ф. Кеннеди и сын сенатора Роберта Ф. Кеннеди, который был убит в 1968 году.

Кеннеди-младший известен различными экологическими кампаниями, а также приверженностью различным теориями заговора. В том числе он является ярым противником прививок от коронавируса.