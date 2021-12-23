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Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35 на $1,1 млрд

Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35 на $1,1 млрд
Фото: Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Индонезия отказалась от приобретения 11 многофункциональных российских истребителей Су-35 и вместо них планирует закупить американские F-15EX или французские Rafale, сообщил начальник штаба ВВС Фаджара Прасетьо.

Как сообщил в четверг телеканал CNN Indonesia, об этом главный маршал авиации объявил в ходе посещения авиабазы Халим Перданакусума под Джакартой.

"C тяжелым сердцем мы отказались от планов приобретения Су-35, потому что, как мы с самого начала говорили, строительство военно-воздушных сил очень зависит от бюджета", - пояснил Фаджар.

По его словам, в зависимости от возможностей бюджета Индонезия хотела бы закупить две-три эскадрильи истребителей поколения 4,5 среднего или тяжелого класса – всего около 30 единиц.

На данный момент Джакарта рассматривает вопрос о приобретении американских истребителей F-15EX Eagle II или французских Dassault Rafale. "Выбор сужается на этих двух самолетах", - сказал Фаджар.

При этом он указал, что если Джакарта остановится на истребителях F-15EX, то она сможет их получить к 2027 году.

Индонезия планировала приобрести 11 российских истребителей Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов, однако по итогам переговоров в 2018 году так и не подписала контракт.

ВВС Индонезии располагают авиапарком бывших в использовании истребителей F-16C/D Fighting Falcon, приобретенных у США, и Су-27 и Су-30 российского производства.

Индонезия Су-35 F-15EX

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