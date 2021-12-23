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В Финляндии установлен антирекорд по суточному приросту новых случаев COVID

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Финляндии за последние сутки выявлено 3 тысячи случаев заражения коронавирусом, что является новым антирекордом.

Он превысил прежний наивысший уровень заражаемости, который был зафиксирован днем раньше, в среду: 2 877 новых случаев, сообщил департамент здравоохранения и социального развития THL.

Наибольшее количество заражений зарегистрировано в наиболее населенных регионах страны Хельсинки и Уусимаа (Uusimaa), там выявлен 1 701 новый случай заражения коронавирусом.

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Всего во время пандемии в Финляндии было зарегистрировано в общей сложности 227 169 случаев заражения, из них умерли 1 504 человека.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. жителей составила по всей стране 504 случая, в регионе Хельсинки и Уусимаа - 789,1.

В этих условиях правительство в среду приняло решение нажать на так называемый "аварийный тормоз" и приняло решение ужесточить ряд мер против распространения заболеваемости.

Так, с 28 декабря до 16 января ужесточаются требования для прибывающих в Финляндию из других стран Шенгенского соглашения и ЕС. Помимо сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19 необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до поездки.

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Высшим учебным заведениям рекомендуется перейти на дистанционное обучение до 16 января.

Вводятся дополнительные ограничения для баров и ресторанов. Государство готово выделить предприятиям ресторанной сферы субсидии в связи с новыми ограничениями.

Правительство создаст новую министерскую координационную группу по борьбе с коронавирусом. Её целью будет налаживание взаимодействия различных ведомств по принятию карантинных мер.

Финляндия коронавирус

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