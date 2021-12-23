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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 277 млн

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 277 161 452, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 377 204 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где был выявлен 51 545 991 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов в этой стране составило 812 069.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 765 976, а число умерших от последствий заражения выросло до 478 759 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 222 928 человек, из них умер 618 091.

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 692. В США на 1 млн жителей скончались 2 495 человек, в Индии - 342, в Бразилии - 2 878.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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