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Ученые выяснили, что заражение "омикроном" реже требует госпитализации

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Заражение штаммом коронавируса "омикрон" значительно снижает риск госпитализации для человека по сравнению с другими штаммами, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько недавних исследований.

В частности, данные по уменьшению на две трети угрозы госпитализации из-за заражения "омикроном" получили шотландские ученые.

Имперский колледж Лондона, анализируя данные по Англии, выяснил, что люди с "омикроном" с вероятностью на 15 - 20% ниже отправятся в больницу и с вероятностью на 40 - 45% меньше будут вынуждены остаться в стационаре.

"Важно, чтобы мы не забегали вперед ... Небольшое количество случаев, требующих лечения, при их большом количестве может означать, что в будущем большое число людей могут столкнуться с тяжелой формой COVID-19", - сказал Bloomberg представитель Национального совета здравоохранения Шотландии Джим Макменамин.

Ранее Национальный институт инфекционных заболеваний (NICD) ЮАР сообщил, что уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом COVID-19 во время распространения штамма "омикрон" составляет порядка 6% от общего числа официально выявленных случаев заражения, это ниже, чем во время распространения других мутаций вируса. Спустя месяц после появления штамма больницы ЮАР подтвердили, что в стране 5,6%, госпитализированных с COVID-19 во время этой волны, скончались, тогда как во время предыдущих волн речь шла о 20%.

22 декабря стало известно, что суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Великобритании составил рекордные 106 122 новых случаев заражения. В королевстве почти 90% населения получили как минимум одну дозу вакцины, 82% - две дозы, а более 53% также успели сделать "бустерный" укол.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания Англия Шотландия Имперский колледж Лондона ЮАР коронавирус

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