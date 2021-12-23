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Врачи ЮАР заявили, что "омикрон" на 70-80% менее опасен, чем "дельта"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Африканских Центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" представляет на 70-80% меньшую опасность, чем вариант "дельта", сообщает в четверг издание The Guardian.

При этом директор центров Джон Нкенгасонг заявил, что такие данные не следует применять к ситуации с "омикроном" во всех странах. "Нам следует интерпретировать данные из Южной Африки с большой осторожностью", - приводит издание слова Нкенгасонга.

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Он добавил, что ряд таких факторов, как относительно низкий средний возраст населения Южной Африки, может влиять на ситуацию с "омикроном".

Накануне агентство EFE со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний (NICD) ЮАР сообщило, что уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 во время распространения штамма "омикрон" составляет порядка 6% от всех официально выявленных случаев заражения. Это ниже, чем во время распространения других мутаций вируса в ходе трех предыдущих волн заболеваемости.

Так, во время предыдущей волны коронавируса, когда активно распространялся штамм "дельта", уровень госпитализаций составлял 15,6%, а во время штамма "бета" - 16,2%. Изначально, во время распространения самой первой волны коронавируса, этот показатель составлял не менее 13,1%.

Спустя месяц после появления штамма больницы ЮАР подтвердили, что в стране во время этой волны скончались 5,6%, от числа госпитализированных с COVID-19, тогда как во время предыдущих волн речь шла о 20%.

В ЮАР к настоящему моменту отмечается замедление темпов распространения штамма "омикрон" COVID-19.

Сейчас в ЮАР зарегистрировано свыше 3,3 млн случаев заражения, скончались более 90,5 тыс. инфицированных. Эта страна считается эпицентром пандемии в Африке. При этом в стране вакцинировано 26% населения.

коронавирус

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