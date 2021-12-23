Ученые выяснили, что риск госпитализации при "омикроне" значительно ниже, чем при "дельте"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Риск госпитализации в случае заражения штаммом "омикрон" коронавируса COVID-19 значительно ниже, чем при "дельте", сообщают в четверг британские СМИ со ссылкой на первое подобное правительственное исследование.

Согласно данным, риск того, что заразившийся "омикроном" попадет в больницу, ниже на 50-70%, чем при заболевании "дельтой".

"Наше недавнее исследование показывает обнадеживающие первоначальные показатели того, что люди, которые заражаются "омикроном", значительно меньше рискуют попасть в больницу, чем те, кто заразился другими вариантами", - сказала директор Агентства безопасности здоровья Соединенного Королевства (UKHSA), которое проводило исследование, Дженни Харрис.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций, в том числе более 30 - в S-белке.