Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление президента России Владимира Путина о том, что Киев может готовиться к проведению "военной операции" в Донбассе.

"Заявление президента России о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта", - сказал официальный представитель министерства Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он подчеркнул, что глава офиса президента Украины и делегация страны в Трехсторонней контактной группе проделали титаническую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня.

"Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", - сказал Николенко.

Ранее в четверг Путин не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, Россия должна реагировать на подобные действия и, думая об этом, что-то делать.