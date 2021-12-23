В ДНР заявили, что Донбасс находится на грани нового витка боевых действий

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Донбасс находится на грани нового витка боевых действий, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Мы не исключаем такого развития событий. Украина своими действиями, своими поступками на переговорной площадке никогда не оставляла возможности решить (конфликт - ИФ) именно силовым способом, и сейчас как никогда близка к такому развитию событий", - заявил в четверг Пушилин в эфире телеканал "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил: "Складывается впечатление, что готовится третья силовая операция в Донбассе".