В США разрешили использование таблеток Merck для лечения COVID-19

Ранее аналогичное разрешение получил препарат от Pfizer

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препарата от коронавируса от компании Merсk. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Лекарство стало вторым препаратом в форме капсулы, разрешенным на территории США для лечения COVID-19.

FDA разрешило использование лекарства Merсk взрослым, у которых наблюдаются ранние симптомы коронавируса и которые подвержены наибольшему риску госпитализации. В том числе - пожилым людям и людям с ожирением и заболеваниями сердца. Лекарство нельзя будет принимать беременным женщинам.

Ожидается, лекарство от Merсk будет пользоваться меньшей популярностью, чем одобренное ранее на этой неделе препарат от Pfizer, который снижает риск госпитализации и смерти в группах риска на 90%, а также практически не обладает побочными эффектами.

Лекарство от Merсk, в свою очередь, обладает гораздо меньшей способностью предотвращения тяжелого хода болезни, чем изначально заявлялось, а госпитализацию и смертность среди пациентов в группе риска оно снижает всего на 30%.