В США разрешили использование таблеток Pfizer для лечения COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американский регулятор разрешил использование таблеток от коронавируса COVID-19 компании Pfizer, которые американцы смогут принимать на дому, чтобы предотвратить наихудшие последствия заболевания, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Это решение дает новый инструмент борьбы с COVID-19 в критический момент пандемии, во время появления новых штаммов, и обещает сделать лечение более доступным для пациентов с высоким риском возникновения тяжелой формы течения COVID-19", - говорится в заявлении представительницы отдела оценки и исследования препаратов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Патриции Каваццони.

Лекарство Paxlovid станет первой таблеткой от COVID-19, разрешенной в США. Все другие лекарства, получившие к настоящему моменту разрешение, требуют внутривенного введения или инъекции.

FDA разрешило использование таблетки Pfizer для взрослых и детей с 12 лет, которые сдали положительный тест на коронавирус. Также лекарство могут принимать пожилые люди, люди с ожирением и болезнями сердца.

"Эффективность высокая, побочных эффектов почти нет, и оно (лекарство - ИФ) в форме таблетки. Попадание по всем пунктам. Перед нами снижение риска госпитализации и смерти в группах риска на 90% - это невероятно", - рассказал доктор Грегори Поланд из Клиники Мэйо, одного из крупнейших медицинских центров.

Правительство США согласилось закупить достаточное количество Paxlovid, чтобы обеспечить им 10 млн человек, отмечает агентство.

Также в ближайшее время ожидается разрешение на использование таблетки от компании Merck. Таблетки Pfizer и Merck должны быть эффективны против штамма "омикрон", так как они не нацелены на S-белок, где находится большинство тревожных мутаций штамма, пишет AP.