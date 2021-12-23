Начата работа по локализации производства в Сирии российской вакцины от COVID

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Россией и Сирией создана рабочая группа по локализации производства на сирийской территории российской вакцины от коронавируса, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

Мизинцев руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию. Заседание штабов РФ и Сирии прошло по видеоконференцсвязи.

"Принято решение о реализации масштабного проекта по локализации производства российских вакцин (от коронавируса - ИФ) на территории Сирии. В составе межведомственного координационного штаба России уже создана и приступила к выполнению задач соответствующая рабочая группа. Без сомнения, совместно с нашими сирийскими друзьями мы эту задачу успешно выполним", - сказал Мизинцев.

Он напомнил, что в июле российским руководством принято и реализовано решение о поставке в Сирию на безвозмездной основе 250 тысяч доз российской вакцины и 1 миллиона тест-систем, а также препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией.