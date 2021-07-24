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Военные РФ передали Сирии партию "Спутника Лайт" и 1 млн тестов на COVID-19

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России доставило в Сирию 250 тыс. доз российской вакцины "Спутник Лайт" и 1 млн тестов для лабораторной диагностики коронавируса, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тысяч доз российской векторной вакцины "Спутник Лайт" и 1 млн тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции", - сказали в министерстве.

Крупная партия российской вакцины от коронавируса и тестов для диагностики коронавируса была доставлена в Сирию самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

"В пути следования полностью соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов с использованием специальных термоконтейнеров", - подчеркнули в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что доставка и передача вакцины и ПЦР-тестов осуществлены в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина.

Руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев передал сертификаты на вакцину и ПЦР-тесты министру муниципального управления и экологии Сирии инженеру Хусейну Махлюфу.

"В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе", - заявил он.

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Сирия Коронавирус Минобороны РФ Спутник Лайт

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