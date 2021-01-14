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Суд в Южной Корее утвердил 20-летний тюремный срок для экс-президента

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный приговор для бывшего президента страны Пак Кын Хе по делу о коррупции, сообщает агентство "Ренхап".

В июле прошлого года срок экс-президента сократили с 25 до 20 лет. Слушание сегодня проходило по апелляции от прокуратуры, выступавшей против июльского решения. Верховный суд оставил приговор в силе.

Вердикт суда – окончательный. Суд, таким образом, поставил точку в одном из самых крупных политических скандалов в стране. Разбирательства продолжались три года и девять месяцев. Учитывая время, которое 68-летняя Пак Кын Хэ уже провела в тюрьме, она выйдет из тюрьмы в 2039 году.

В 2017 году Пак Кын Хэ отстранили от власти из-за участия в коррупционном скандале. Ее обвинили в заговоре с подругой Чхве Сун Силь с целью заставить большие конгломераты, такие как Samsung и Lotte, пожертвовать 77,4 млрд вон двум фондам, которые контролировала Чхве.

На следующий год экс-президента также обвинили в незаконном получении 2,5 млрд вон от Службы национальной разведки.

Южная Корея Пак Кын Хе

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