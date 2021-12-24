Стороны венских переговоров приняли 80% требований Ирана по атому

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Участники венских переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в ходе седьмого раунда консультаций приняли 80% требований Тегерана по этой проблематике, сообщила агентство ИРНА со ссылкой на неназванный европейский источник.

По данным источника, ранее РФ, Китай, "Евротройка" в составе Великобритании, Германия и Франции хотели вести переговоры с Ираном на основании проекта, подготовленного по итогам шести предыдущих раундов переговоров в Вене, но иранская делегация в ходе седьмого этапа переговоров представила два собственных документа.

"Иранская сторона подчеркнула, что ее предложения базируются на предыдущих проектах, но содержат новые моменты и доработки, сказал источник и добавил, что обе стороны вели интенсивные переговоры для выработки общего текста, приняв 80% иранских требований", - отмечает агентство.

"Далее источник заявил, что, само собой, переговоры протекают очень трудно, но успешные тенденции дают Западу надежды на достижение консенсуса, желательного для всех", - добавила ИРНА.

Накануне координатор Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора заявил, что восьмой раунд переговоров вокруг СВПД по иранской ядерной программе должен начаться 27 декабря. Он отмечал необходимость более быстрым образом решать ключевые вопросы возрождения СВПД.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены, возобновились 9 декабря и завершились 17 декабря.

По завершении переговоров Мора отметил, что у участников венских переговоров остается несколько недель для выработки соглашения в отношении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Он добавил, что участникам переговоров "удалось достигнуть успеха в восстановлении взаимопонимания" и получить документ, "который является общей основой для переговоров". По словам Моры, 20% потенциальной сделки в отношении выполнения СВПД до сих пор остаются несогласованными, и здесь лежит основа проблем.

Представители на переговорах стран "Евротройки" - Великобритании, ФРГ и Франции - после завершения переговоров завили, что, хотя в ходе седьмого раунда и был достигнут некоторый "технический прогресс", но потеря времени недопустима.

Глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани писал в твиттере, что сторонам на переговорах удалось "добиться значительного прогресса". Однако представитель Госдепартамента США в свою очередь назвал недостаточными результаты, достигнутые на седьмом раунде переговоров.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США в них напрямую не участвуют.