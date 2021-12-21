США не потерпят затягивания Ираном времени на переговорах по атому

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США не видят смысла в продолжении переговоров по возвращению Ирана в соглашение по атому (СВПД), если Тегеран на них будет тянуть время, заявил во вторник глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Что нас не будет устраивать - это если Иран будет тянуть время за столом переговоров. Кроме того, Ирану нужно честно участвовать в переговорном процессе", - сказал он журналистам в Госдепартаменте.

Также Блинкен отметил, что Ирану не следует активизировать работу над ядерной программой, пока в Вене идет переговорный процесс по СВПД.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры были приостановлены. Дипломаты Великобритании, ФРГ и Франции заявили, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Представитель Белого дома Джен Псаки отмечала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран пессимистично настроен в отношении позиции США и их союзников на венских переговорах. Он отмечал, что официальные лица США просят о переговорах и возвращении к СВПД, но в то же время вводят новые санкции против иранских физических и юридических лиц.