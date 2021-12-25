Президент Ливана оценил в 6-7 лет срок выхода страны из экономического кризиса

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Ливану потребуется не менее шести-семи лет на выход из экономического кризиса, в котором находится страна в настоящее время, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента страны Мишеля Ауна.

По его словам, "за два года кризиса безработица и нищета в стране достигли рекордного уровня".

Аун отметил, что "до нынешней ситуации мы "докатились" из-за грабежей, коррупции, системных ошибок и провалов". Он заявил, что эти факторы "делают изменения неизбежными, но на это необходимо шесть-семь лет".

Экономический кризис в Ливане продолжается с 2019 года. С тех пор страна переживает сложный внутренний кризис с гиперинфляцией, обесценением национальной валюты, растущей бедностью и проблемами с энергетикой, ведущим к масштабным отключениям электричества.