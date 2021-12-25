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Китайские тайконавты выйдут в открытый космос

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Китайские тайконавты национальной космической станции "Тяньгун" в воскресенье выйдут в открытый космос из модуля "Тяньхэ", сообщает Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

Задачи и длительность выхода тайконавтов в открытый космос в CMSA не уточняют.

В управлении отметили, что во внекорабельной деятельности будут задействованы командир корабля Чжай Чжиган и Е Гуанфу, ассистировать им, находясь на станции, будет женщина-тайконавт Ван Япин.

Этот выход в космос станет вторым для экипажа. Первый был совершён 7 ноября астронавтами Чжай Чжиган и Ван Япин, которая стала первой в истории китайской космонавтики женщиной-тайконавтом, совершившей выход в открытый космос.

Тогда в ходе работ вне космической станции тайконавты установили и настроили подвесное устройство для связи роботизированного манипулятора модуля "Тяньхэ" с роботизированным манипулятором лабораторного модуля "Вэньтянь", который прибудет на станцию в будущем.

Тяньгун Китай КНР Тяньхэ

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