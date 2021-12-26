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Китай успешно вывел на орбиту два спутника

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту Земли два спутника для различных целей с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4C", сообщила в воскресенье Шанхайская академия космических технологий (SAST).

"Ракета-носитель "Чанчжэн-4C" стартовала в 11:11 по местному времени (6:11 мск) со стартовой площадки космодрома Тайюань", - говорится в сообщении.

По данным SAST, основной полезной нагрузкой стал оптический спутник "Цзыюань-1-02E" диаметром 5 метров, разработанный китайской академией космических технологий (CAST) для дистанционного зондирования земной поверхности, в том числе для мониторинга природных ресурсов.

Также был запущен аппарат XW-3, разработанный дочерним предприятием CAST - Dongfanghong Satellite. Он станет платформой для исследований, проводимых студентами образовательных учреждений КНР и поможет, по мнению SAST, в популяризации науки среди населения.

Трехступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-4C" была разработана SAST для выведения космических аппаратов на различные орбиты Земли. По заявлениям разработчиков, ракета способна выводить до 3 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 700 км.

Китай Чанчжэн-4C

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