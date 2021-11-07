Китайские тайконавты завершили выход в открытый космос, выполнив все поставленные задачи

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тайконавты миссии "Шэньчжоу-13" Чжай Чжиган и Ван Япин вернулись в модуль "Тяньхэ" китайской национальной космической станции "Тяньгун" после шестичасового выхода в открытый космос, в рамках которого выполнили все поставленные перед ними задачи, сообщило в воскресенье управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"Спустя 6,5 часов после выхода из модуля члены экипажа успешно завершили первый в истории китайской космонавтики выход в открытый космос женщины-тайконавта", - говорится в сообщении управления.

Ван Япин стала первой в истории китайской космонавтики женщиной-тайконавтом, совершившей выход в открытый космос.

В сообщении отмечается, что командир экипажа Чжай Чжиган открыл люк узлового отсека базового модуля "Тяньхэ" в 18:51 по пекинскому времени (13:51 мск), спустя полтора часа, около 20:28 (15:28 мск) оба тайконавта в скафандрах "Фэйтянь" покинули базовый модуль и вышли в открытый космос.

В ходе работ вне космической станции тайконавты установили и настроили подвесное устройство для связи роботизированного манипулятора модуля "Тяньхэ" с роботизированным манипулятором лабораторного модуля "Вэньтянь", который прибудет на станцию в будущем.

Также среди задач, выполненных тайконавтами, были установка каскадного адаптера для "меньшего" манипулятора "Вэньтяня", испытание работы концевого захвата стрелы манипулятора и выполнение механического захвата, подготовка условий для испытания совместной работы двух роботизированных манипуляторов, которое будет проведено после того, как "Вэньтянь" будет присоединён к космической станции в 2022 году.

Ранее представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан заявил, что связь между двумя роботизированными манипуляторами позволит выполнять более сложные и требующие особой точности задачи.

"Тайконавты должны установить адаптер для будущего соединения малого и большего роботизированных манипуляторов. Сейчас они используют манипулятор весом 700 кг и длиной 10 метров, установленный на модуле "Тяньхэ", который мы называем "большим", - заявил Югуан в эфире Китайской глобальной телевизионной сети.

"В будущем мы доставим на станцию вторую, меньшую, "руку" вместе с лабораторным модулем "Вэньтянь". Они будут использоваться по отдельности, но в случае необходимости их можно соединить, чтобы создать одну "руку" длиной 15 метров, если понадобится достать до наиболее удалённых объектов", - сказал он.

"Меньшая же "рука" будет использоваться для более точных задач, но сначала мы должны установить подвесное устройство для адаптера, который соединит два манипулятора", - добавил Югуан.

Модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту в апреле. С 17 июня по 16 сентября на станции уже работали трое тайконавтов, прибывших на корабле "Шэньчжоу-12". В ходе трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь". Кроме того, в предстоящее время на станцию будут отправлены два грузовых корабля и два пилотируемых корабля с тайконавтами.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.