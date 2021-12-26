В США Азовское море сочли плацдармом возможного вооруженного конфликта России и Украины

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В настоящее время Азовское море уже стало районом возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, считает издание The Washington Post.

Оно пишет, что "есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные пограничные районы Украины".

Газета напоминает, что американская разведка предупредила, что Россия уже в начале следующего года может начать "широкомасштабное военное нападение на Украину".

Издание подчеркивает, что международное внимание сконцентрировано на "концентрации российских войск на сухопутных границах Украины", но "если вторжение начнется с моря, украинские силы окажутся в значительной степени бессильными".

Это, пишет The Washington Post, признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, и в случае войны она будет активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", - заявил он газете.

Министр добавил: "В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует его как театр военных действий".

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и выражали по этому поводу озабоченность.

9 декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что у России нет агрессивных планов.