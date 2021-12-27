Матвиенко заявила об отсутствии у Москвы планов нападать на Украину

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия не планирует нападать на Украину, таких планов не было и нет, заявила на пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Заявления о подготовке такого нападения она назвала "домыслами", которые обосновывают "активные поставки оружия, в том числе летального, в Украину".

"Идет активное военное освоение Украины и увеличение бюджета НАТО на якобы противостояние России в Украине", - отметила Матвиенко, добавив, что "надо обязать выполнить минские соглашения украинские власти".

"В России на все случаи развития событий есть сценарии адекватных мер... Граница России защищена надежно", - отметила спикер.

По ее словам, Россия будет отстаивать свою позицию по мирному урегулированию кризиса на Украине и выполнения Киевом минских соглашений.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и выражали по этому поводу озабоченность. 9 декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что у России нет агрессивных планов. 25 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя такие заявления, сказал, что "Россия никогда первая ни на кого не нападает".

На большой пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому", - сказал он.