Столтенберг обсудил с Блинкеном, Бербок и Уоллесом ситуацию на границе Украины и РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и с министром обороны Британии Беном Уоллесом ситуацию на границе Украины и России, а также безопасность союзников по НАТО.

"Провел разговор с Энтони Блинкеном, Анналеной Бербок и Беном Уоллесом, чтобы обсудить наращивание Россией военной мощи в районе Украины. Мы продолжаем изучать, каковы последствия для нашей безопасности и будем делать все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность и защиту всех союзников по НАТО, при этом мы остаемся открытыми к диалогу (с Россией - ИФ)", - написал он в твиттере.

Со своей стороны госдепартамент США выпустил заявление, в котором говорится, что Блинкен и Столтенберг провели беседу и обсудили двусторонний подход НАТО к России, отметив, что альянс "сохраняет готовность к содержательному диалогу с Россией, а также - единство для защиты союзников".

Кроме того, в заявлении госдепа говорится, что Блинкен провел разговор с главой МИД Британии Лиз Трасс, и они обсудили "общие приоритеты, включая мощный, единый ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины".

Ранее лидеры стран ЕС пообещали жесткие санкции в случае нападения РФ на Украину.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - заявили в Евросоюзе.