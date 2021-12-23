Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Столтенберг обсудил с Блинкеном, Бербок и Уоллесом ситуацию на границе Украины и РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и с министром обороны Британии Беном Уоллесом ситуацию на границе Украины и России, а также безопасность союзников по НАТО.

В миреВ Белом доме отрицают агрессивные намерения США и НАТО в отношении к РоссииЧитать подробнее

"Провел разговор с Энтони Блинкеном, Анналеной Бербок и Беном Уоллесом, чтобы обсудить наращивание Россией военной мощи в районе Украины. Мы продолжаем изучать, каковы последствия для нашей безопасности и будем делать все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность и защиту всех союзников по НАТО, при этом мы остаемся открытыми к диалогу (с Россией - ИФ)", - написал он в твиттере.

Со своей стороны госдепартамент США выпустил заявление, в котором говорится, что Блинкен и Столтенберг провели беседу и обсудили двусторонний подход НАТО к России, отметив, что альянс "сохраняет готовность к содержательному диалогу с Россией, а также - единство для защиты союзников".

Кроме того, в заявлении госдепа говорится, что Блинкен провел разговор с главой МИД Британии Лиз Трасс, и они обсудили "общие приоритеты, включая мощный, единый ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины".

Ранее лидеры стран ЕС пообещали жесткие санкции в случае нападения РФ на Украину.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - заявили в Евросоюзе.

США Россия Украина НАТО МИД ФРГ Йенс Столтенберг

Новости по теме

Новости

Салливан заявил, что США и НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности

Что произошло за день: четверг, 23 декабря

Бельгия решила отключить АЭС в стране в 2025 году

Бельгия решила отключить АЭС в стране в 2025 году

Литва может остановить транзит белорусского хлоркалия раньше апреля 2022 года

Литва может остановить транзит белорусского хлоркалия раньше апреля 2022 года
Пандемия коронавируса

Семь сотрудников Пентагона заразились COVID после посещения базы ВМС США на Гавайях

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

Украинские военные пришли к выводу, что российских войск на границе стало меньше

Пандемия коронавируса

В Германии зафиксирована первая смерть от "омикрона"

Зеленского вызвали в Верховный суд Украины по иску Порошенко

Зеленского вызвали в Верховный суд Украины по иску Порошенко
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал неприемлемым дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });