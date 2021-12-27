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В Израиле начали в тестовом режиме вводить четвертую дозу вакцины от COVID-19

В Израиле начали в тестовом режиме вводить четвертую дозу вакцины от COVID-19
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Израиле в медицинском центре недалеко от Тель-Авива начали прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

В медицинском центре Шиба 150 медработникам, которые получили третью, "бустерную" прививку в августе, были введены четвертые дозы вакцины Pfizer. Это делается в рамках исследования, чтобы определить, есть ли смысл в вакцинации четвертой дозой всего населения страны, отмечают израильские СМИ.

Бывший директор отделения трансплантации сердца Шибы Джейкоб Лави надеется, что так работники центра смогут показать, что "четвертая доза действительно предоставляет защиту против "омикрона", которая крайне необходима".

Ранее в этом месяце группа реагирования на пандемию в Израиле постановила, что любой человек старше 60 лет, а также медицинские работники смогут получить четвертую прививку от COVID-19.

Как сообщает AP, более 4,2 млн из 9,3 млн жителей Израиля уже получили третью дозу вакцины Pfizer.

За весь период пандемии в Израиле было выявлено более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
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