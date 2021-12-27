Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На Лазурном берегу Франции из-за волны COVID реанимации заполнены на 99%

На Лазурном берегу Франции из-за волны COVID реанимации заполнены на 99%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Отделения интенсивной терапии в больницах региона Прованс-Альпы-Лазурный берег работают на пределе своих возможностей на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом, сообщают французские СМИ.

В миреВ Европе рекордно высокие уровни заражения COVID-19 из-за "омикрона"В Европе рекордно высокие уровни заражения COVID-19 из-за "омикрона"Читать подробнее

По их данным, заполнено 99% мест в палатах реанимации, некоторых пациентов транспортируют в другие регионы страны.

В соседнем регионе Овернь-Рона-Альпы система здравоохранения также сильно загружена: занято 80% мест в отделениях реанимации.

В субботу во Франции выявили более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем в стране за все время пандемии.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон проводит в режиме видеоконцеренции заседание с участием кабинета министров, на котором, как ожидается, будет представлен законопроект о замене "санитарного пропуска" "вакцинным пропуском" с середины января.

Франция коронавирус

Новости по теме

Новости

Люксовые германские автомобили подорожали до рекордов

Пандемия коронавируса

В Израиле начали в тестовом режиме вводить четвертую дозу вакцины от COVID-19

В Израиле начали в тестовом режиме вводить четвертую дозу вакцины от COVID-19

В Китае начали дезинфекцию города Сиань после вспышки COVID-19

В Китае начали дезинфекцию города Сиань после вспышки COVID-19

Brent подорожала до $76,37 за баррель

Brent подорожала до $76,37 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 декабря

Глава МВД Британии Хайндс назвал Россию одной из наиболее серьезных угроз

Глава МВД Британии Хайндс назвал Россию одной из наиболее серьезных угроз
Пандемия коронавируса

В Японии сообщили о проведении доклинических испытаний российских вакцин от COVID

В Японии сообщили о проведении доклинических испытаний российских вакцин от COVID
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ заявил, что мировое сообщество сможет положить конец пандемии в 2022 году

Глава ВОЗ заявил, что мировое сообщество сможет положить конец пандемии в 2022 году
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист США предупредил об опасности штамма "омикрон"

Премьер Израиля ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у его дочери

Премьер Израиля ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у его дочери
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });