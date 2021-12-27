На Лазурном берегу Франции из-за волны COVID реанимации заполнены на 99%
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Отделения интенсивной терапии в больницах региона Прованс-Альпы-Лазурный берег работают на пределе своих возможностей на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом, сообщают французские СМИ.
По их данным, заполнено 99% мест в палатах реанимации, некоторых пациентов транспортируют в другие регионы страны.
В соседнем регионе Овернь-Рона-Альпы система здравоохранения также сильно загружена: занято 80% мест в отделениях реанимации.
В субботу во Франции выявили более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем в стране за все время пандемии.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон проводит в режиме видеоконцеренции заседание с участием кабинета министров, на котором, как ожидается, будет представлен законопроект о замене "санитарного пропуска" "вакцинным пропуском" с середины января.