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Совет министров Франции преобразовал "санитарный пропуск" в "вакцинный"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Франции на заседании Совета министров определило новые меры противодействия COVID-19, включая введение с 15 января "вакцинного пропуска" в случае его одобрения парламентом. На заседании по видеосвязи председательствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

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"Сегодняшний совет министров утвердил проект закона, который преобразует санитарный пропуск в вакцинный пропуск. Это означает, что в местах, где должен был применяться этот (санитарный) пропуск (...), нужно будет подтвердить свою вакцинацию, чтобы войти. Отрицательного теста теперь недостаточно", - сказал премьер-министр Жан Кастекс на пресс-конференции после заседания правительства.

Он также пообещал ужесточение санкций за изготовление и распространение фальшивых пропусков. Мотивируя меры, утвержденные правительством, Кастекс на фоне усугубления в стране эпидемиологической обстановки настаивал на важности вакцинации для защиты населения от инфекции.

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"Во Франции, как и в Европе, ситуация чрезвычайно напряженная. Новая волна захлестывает наш континент. Эта концентрация (инфекции - ИФ) выразилась в достижении символических 100 тыс. случаев (заражения в минувшую субботу - ИФ). (...) Уровень заболеваемости превышает 700, это самый высокий показатель с момента кризиса", - сообщил премьер.

Он объявил, что с утра вторника, следуя рекомендации Верховной комиссии по делам здравоохранения, дополнительную прививку можно будет сделать через три месяца после первой вакцинации.

Сроком на три недели вводятся ограничения на большие коллективные мероприятия: до 2 тыс. человек в помещении и до 5 тыс. на открытом воздухе. Запрещаются традиционные поздравительные церемонии и приемы по случаю Нового года.

Не допускается проведение концертов, на которых публика должна стоять. Запрещено принимать пищу и употреблять напитки в общественном транспорте, кино, театрах и спортивных залах.

Премьер-министр также указал на обязательность дистанционной работы, где это возможно, по три-четыре дня в неделю.

Правительство решило не объявлять комендантский час 31 декабря. Но при этом Кастекс настаивал на важности соблюдения санитарных требований во время празднования Нового года: проветривание помещений, использование масок и проведение тестов перед встречей с близкими.

Власти также не стали переносить возобновление учебного года после праздников. Предполагается, что школьники вернутся в классы, как и предусмотрено учебной программой, 3 января.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Коронавирус

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