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В Европе рекордно высокие уровни заражения COVID-19 из-за "омикрона"

В Европе рекордно высокие уровни заражения COVID-19 из-за "омикрона"
В Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" продолжает распространяться по миру, во многих европейских странах регистрируют рекордно высокие уровни заражений, пишут в субботу европейские СМИ.

В Великобритании сообщили о рекордно высоком числе выявленных случаев заражения в Рождество - у более чем 122 тыс. человек зарегистрировали коронавирус. В связи с этим на самоизоляцию в Британии отправили более 600 тыс. человек - тех, кто заболел, и кто с ними контактировал.

В Германии выявили 22,2 тыс. новых случаев заражения за последние сутки, 157 человек скончались. Однако, эти цифры ниже, чем днем ранее, когда в стране выявили 35,4 тыс. зараженных.

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В Португалии штамм "омикрон" стал доминирующим среди остальных, именно его выявляют у большинства новых заболевших. По состоянию на 22 декабря в 61,5% случаях наблюдается заражение этим штаммом. В стране выявили свыше 12,9 тыс. новых случаев заражения, это рекордно высокие цифры. В последний раз показатели достигали таких значений в январе этого года. В связи с этим с 25 декабря в Португалии вступили в силу ограничительные меры: школы, бары и ночные клубы будут закрыты до 10 января, португальцев призвали работать из дома, а в помещениях в обязательном порядке носить маски.

В Ирландии зарегистрировали свыше 13,7 тыс. новых случаев заражения, это на 2,5 тыс. больше, чем днем ранее. И, предположительно, среди заболевших у 83% - "омикрон".

Накануне и во Франции сообщили о рекордно высоком числе новых зараженных - свыше 94 тыс. человек сдали положительный тест на COVID-19 в рождественский сочельник.

В докладе ВОЗ в минувшую пятницу сообщалось, что "омикрон" обнаружили уже в 110 странах.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что он вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, "омикрон" превосходит их по скорости распространения.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади из-за резкого увеличения числа случаев заражения штаммом "омикрон"22 декабря. Во Франции началась массовая вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.21 декабря. Медработники прибыли в китайскую Внутреннюю Монголию для проведения тестов на COVID-19.20 декабря. В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса.17 декабря. Ученые из Гонконга выяснили, что штамм "омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID.16 декабря. Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак.15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади из-за резкого увеличения числа случаев заражения штаммом "омикрон"
Хроника 09 января 2020 года – 25 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Великобритания Германия Португалия Ирландия Франция

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