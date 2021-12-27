В проект Конституции Белоруссии включили сценарий на случай убийства президента

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В случае гибели президента Белоруссии госорганы страны будут действовать в соответствии с решениями Совета безопасности. Об этом говорится в проекте обновленной Конституции республики, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В проекте прописано, что "в случае гибели президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера" государственные органы и должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности.

Там уточняется, что в данной ситуации заседания Совбеза будут проводится под руководством председателя Совета республики. Кроме того, в случае гибели президента незамедлительно на основании решения Совбеза в установленном порядке на территории страны будет введено чрезвычайное или военное положение.

В проекте также прописано, что в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к председателю Совета Республики.