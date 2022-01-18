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Лукашенко предостерег от повторения в Белоруссии опыта Казахстана

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Менять политическую систему в Белоруссии нужно постепенно и в соответствии с Конституцией и законом, иначе перемены могут привести к тому, что "будет хуже, чем в Казахстане, - будет как в Украине", предостерег президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует его пресс-служба.

Изменение Конституции

Он сказал это на совещании с членами конституционной комиссии и рабочей группы по изменению Конституции в Минске.

"В основе любых изменений и перемен как раз должна лежать Конституция, так как все должно быть по закону. Это естественный процесс перемен. А начинать надо как все цивилизованные и грамотные люди. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, - будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерным", - предупредил Лукашенко и добавил, что нужно стараться учиться не на своих ошибках, а извлекать опыт как из ошибок, так и из положительного у друзей, соседей и врагов.

"Это не я придумал. Поэтому мы, используя эти принципы, шли, развивались, готовили эти изменения", - заявил президент.

На Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года Лукашенко заявил, что в течение 2021 года будет подготовлен проект новой Конституции страны. В середине марта в соответствии с указом президента была создана Конституционная комиссия, которая занялась разработкой поправок к Конституции и организацией их всенародного обсуждения.

Проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря. Конституционный референдум пройдет в Белоруссии до конца февраля 2022 года.

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Александр Лукашенко Белоруссия Конституция Казахстан Украина

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