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Космонавт из РФ сообщила о завершении в США первого этапа подготовки к полету на Crew Dragon

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Первый этап подготовки в США в рамках программы перекрестных полетов завершился, тренировки возобновятся в следующем году, сообщила космонавт Анна Кикина, которая первой из российских космонавтов войдёт в экипаж корабля Crew Dragon.

"Подготовка выполняется в несколько подходов (...) буквально с первого я вернулась в воскресенье вечером. Оно продолжалось две недели, где мне давались основы, базы подготовки", - сказала Кикина в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

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По ее словам, на первом этапе она готовилась отдельно от экипажа миссии Crew Dragon-5.

"Следующая моя поездка будет в ближайшее время, но, естественно, уже в следующем году, и мы там уже в составе полного экипажа будем тренироваться", - сказала Кикина.

Она сообщила, что одним из этапов подготовки станет отработка операции приводнения спускаемого аппарата Crew Dragon на мысе Канаверал во Флориде (США).

США Роскосмос

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