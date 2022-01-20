Полет Crew Dragon с российским космонавтом запланирован на август

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Полет американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого может войти россиянка Анна Кикина, состоится в августе 2022 года, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

Как отмечается в сообщении на сайте госкорпорации, по обсуждаемому соглашению о перекрестных полетах между США и Россией Кикина войдет в экипаж USCV-5, "запуск которого предполагается в августе 2022 года".

Ранее в NASA говорили, что старт корабля запланирован на осень 2022 года.

Ранее в четверг в "Роскосмосе" сообщали что Кикина утверждена в состав экипажа корабля "Союз МС-22". В случае подписания соглашения она войдет в экипаж Crew Dragon. Ее место в экипаже "Союза" займет астронавт NASA Франциско Рубио.

Накануне в Центре подготовки космонавтов сообщили "Интерфаксу", что подготовка американских астронавтов к полету на "Союзе" начнется после подписания соглашения между Россией и США.

18 сентября директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс сообщила, что агентство вместе с "Роскосмосом" приступили к планированию и тренировкам по подготовке к полету российского космонавта на корабле Crew Dragon и американского астронавта на корабле "Союз" осенью 2022 года.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года. 29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявила, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полетов на МКС.

17 ноября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов. "Есть принципиальное согласие. Там даже не столько технические, сколько документальные проблемы. Поскольку это бартерная схема, идет согласование на уровне правительства: документы готовятся, слова уточняются, идет нормальный, рабочий процесс", - сказал Крикалев.

Тогда же начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил "Интерфаксу", что в ЦПК отобрали четырех кандидатов для подготовки к полетам на американском корабле Crew Dragon.

24 ноября стало известно, что судьба соглашений между NASA и "Роскосмосом" о перекрёстных полётах к МКС и продлении срока использования МКС будет решена по итогам встречи в Москве с руководителем российской госкорпорации.

17 декабря Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и NASA пока не пришли к окончательным договоренностям по дате возобновления полетов американских астронавтов на "Союзах" в рамках перекрестной программы. По его словам, РФ и США также пока не утвердили кандидатуру Анны Кикиной в качестве первого представителя России в экипаже корабля Crew Dragon.

20 декабря руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что российские космонавты уже проходят подготовку к полетам на корабле Crew Dragon в США.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о "перекрестных" полетах.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году в NASA сообщили, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.