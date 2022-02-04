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Комиссия допустила ракету "Союз" к вывозу на старт космодрома Куру

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российско-французская комиссия допустила ракету-носитель "Союз СТ-Б" к вывозу на стартовый комплекс космодрома Куру во французской Гвиане, сообщили в "Роскосмосе".

"Совместная российско-французская комиссия, рассмотрев результаты подготовки ракеты-носителя "Союз СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат", а также с учетом штатной сборки космической головной части с космическими аппаратами OneWeb, приняла решение о вывозе ракеты на стартовый комплекс космодрома Куру во Французской Гвиане 7 февраля 2022 года", - сообщили в госкорпорации.

"Запуск ракеты "Союз" с 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 10 февраля в 21:09:37 мск", - отмечается в сообщении.

17 января в "Роскосмосе" сообщали о доставке партии из 34 спутников связи британской компании OneWeb в Гвианский космический центр.

В декабре в интервью "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2022 году по программе OneWeb ракетами "Союз" планируется осуществить шесть пусков с российских космодромов и один с космодрома во Французской Гвиане.

Группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 394 космических аппарата, планируется запуск сотен других.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Роскосмос OneWeb Союз СТ-Б

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