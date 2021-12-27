В Англии накануне Нового года не будут вводить новые COVID-ограничения

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид в понедельник пообещал, что в Англии перед Новым годом не будут вводить новых ограничений в связи с коронавирусом COVID-19, передает телеканал Sky News.

"Конечно, мы следим за статистикой ежедневно, она не изменилась за период Рождества, но дополнительных мер до Нового года не будет", - приводит телеканал слова Джавида.

"Разумеется, людям следует по-прежнему проявлять осторожность по мере того, как мы приближаемся к новогодним праздникам", - подчеркнул он.

При этом глава Минздрава не исключил возможности введения ограничений в январе. Он отметил, что правительство будет судить о необходимости новых мер по показателям заражения коронавирусом после Нового года.

Джавид также призвал по возможности отмечать Новый год на улицах, а в случае празднования в помещении обеспечивать там циркуляцию воздуха.

Министр здравоохранения отметил, что по-прежнему много неопределенности вокруг штамма "омикрон", который, как предполагается, может составлять около 90% всех случаев коронавируса в Англии. Однако, по словам Джавида, в последние дни появилась обнадеживающая информация о том, что этот вариант COVID-19 протекает у заболевших мягче.

Телеканал напоминает, что это Рождество было отмечено в Великобритании рекордным количеством новых случаев коронавируса: его зафиксировали за сутки у более чем 122 тыс. человек. В связи с этим на самоизоляцию в стране отправили более 600 тыс. человек - тех, кто заболел, и кто с ними контактировал. За истекшие сутки в Великобритании зафиксировали 98 515 случаев коронавируса.

По данным Sky News, число госпитализированных с коронавирусом пациентов в Англии достигло рекордного с марта показателя. Так, по состоянию на понедельник в больницах Англии находятся более 8,4 тыс. заболевших COVID-19. Это на 27% выше показателей неделей ранее.

Всего за время пандемии COVID-19 в Великобритании выявили свыше 12 млн заражений коронавирусом, 148 тыс. инфицированных скончались.