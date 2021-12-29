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В Британии зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Британские медицинские службы за среду выявили самое высокое с начала пандемии в стране суточное количество заболеваний COVID-19 - 183 037 случаев заражения, сообщает телеканал Sky News.

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Такая информация по Северной Ирландии не публиковались ввиду рождественских праздников, поэтому в итоговую цифру включены данные по Северной Ирландии за пять дней - 22 972 случая, отмечает Sky News. Кроме того, в Англии зарегистрировали 138 287 новых случаев COVID-19, в Шотландии - 15 849 заражений, а в Уэльсе - 5 929, передает телеканал. Предыдущий рекорд был зафиксирован во вторник, он составил более 129 тыс. случаев за сутки.

Также за минувшие сутки зафиксировали 57 летальных исходов среди инфицированных.

Более 90% новых случаев коронавируса в Англии и около 80% в Шотландии относятся к штамму "омикрон".

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 12,5 млн случаев заражения COVID-19 и около 148 тыс. смертей от последствий заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 29 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус

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