Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ, сообщает во вторник госагентство БелТА.

"В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Белоруссии примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ", - говорится в сообщении госагентства.

Предстоящая встреча, как отмечается в сообщении, знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.

"На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - сказано в сообщении.

Программу мероприятий во время визита в Санкт-Петербург Лукашенко и Путин обсудили 25 декабря в ходе телефонного разговора.