Президент Молдавии сказала, что ее не приглашали на саммит СНГ в Петербург

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не получала официального приглашения на неформальный саммит СНГ, который пройдет 28 декабря в Петербурге.

"Я не получала официального приглашения на саммит. Я даже не знаю, какова повестка дня саммита", - сказала Санду.

По ее словам, она готова участвовать в подобных мероприятиях, но "только исходя из того, обсуждаются ли на них темы, важные для Молдавии".

Санду не участвовала и в предыдущем саммите СНГ, который в октябре проходил онлайн. Молдавию там представляла премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

В саммите примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Предновогодние неформальные встречи глав государств СНГ приобрели традиционный характер.

Президент РФ Владимир Путин уже находится в Петербурге, накануне он провел переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном.