Премьер Израиля не исключил локдаун из-за мощной волны пандемии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не исключает новый локдаун, по его словам, Израиль находится на грани невиданной ранее волны заболевания коронавирусом, сообщает во вторник The Times of Israel.

"С начала пандемии моей целью было избегать локдауна настолько, насколько это возможно. Но я не знаю, что принесет завтрашний день. В любом случае, мы будем в очень сложной ситуации, когда речь зайдет о возможностях больниц... Мы сделаем то, что должны. Я не хочу делать никаких заявлений, потому что ситуация запутанная", - сказал Беннет. Он также отметил, что Израиль находится в нескольких шагах от "волны заражений" невиданного масштаба.

"Это будет ураган коронавирусных инфекций невиданных для Израиля масштабов", - предупредил премьер, слова которого приводит The Jerusalem Post.

Премьер-министр предположил, что в ближайшее время правительство может одобрить меры, которые позволят гражданам, контактировавшим с больными COVID-19, но получившим обе дозы вакцины, находиться на карантине только до того момента, пока они не сдадут отрицательный тест на коронавирус, даже если у больного был выявлен именно "омикрон". После выхода с карантина такие люди в течение 10 дней не смогут посещать массовые мероприятия или места, в которых находятся люди из групп риска, например, дома престарелых. До этого момента вакцинированным гражданам Израиля надо было уходить на самоизоляцию только в том случае, если они контактировали с людьми, заразившимися штаммом "омикрон".

Ранее министерство здравоохранения Израиля сообщило о почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за предыдущие сутки. Это наивысшее число заражений за день с сентября.

На данный момент около 70% населения получили как минимум одну дозу вакцины и 45% получили три дозы.

За весь период пандемии в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от заболевания.