Российские туристы могут оставаться в Израиле месяц после вакцинации

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские туристы, привитые двумя дозами "Спутникам V", с 9 января могут посетить Израиль в течение месяца после вакцинации, также им придется сдавать платный тест на антитела по прибытии в страну, сообщил израильский Минздрав.

Они могут въехать в Израиль, если после последней прививки прошло не менее 14 дней, день вакцинации не считается, уточнили в ведомстве.

"Срок, в течение которого россияне в Израиле считаются вакцинированными: один месяц", - говорится в сообщении.

Тест на антитела будет стоить туристам сумму, эквивалентную 3000 рублей.

Также туристы - россияне и граждане всех остальных стран - по прибытии в Израиль должны будут заполнять анкету прибывающего, сдавать тест на коронавирус перед вылетом и еще один - в аэропорту Бен-Гуриона. До получения отрицательного результата турист должен находиться на карантине 24 часа.

Прививка вакцинами, одобренными ВОЗ, считается в Израиле действительной в течение полугода. Непривитым туристам въезд в Израиль закрыт.

Израиль планировал открыть границы для вакцинированных российских туристов еще 1 декабря 2021 года, но эти сроки сдвинулись из-за появлени штамма "омикрон".

Пока в России не так много желающих отправиться в Израиль, рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Турпоток из России в Израиль есть, однако путешественники ведут себя крайне недоверчиво, опасаясь внезапного переноса дат разрешения на въезд или введения дополнительных ограничений для путешественников", - сказала она.

Она напомнила, что в предыдущих ситуациях, когда страна объявляла об открытии границ для россиян, а потом переносила сроки, путешественники терпели убытки: им приходилось сдавать авиабилеты, аннулировать брони в отелях.