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Чижов заявил, что от задержки ввода "Северного потока 2" пострадают европейцы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Для России сроки сертификации "Северного потока 2" не имеют принципиального значения, от затягивания этого процесса пострадают европейские потребители. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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"Что касается России - в данном случае я говорю о России, как государстве, не о "Газпроме", хотя в этом вопросе позиции государства и "Газпрома" не расходятся. Для нас сроки сертификации принципиального значения не имеют", - сказал Чижов в ходе видеоконференции.

Он отметил, что "в итоге от задержки сертификации "Северного потока 2" пострадает европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать дальнейшего развития событий".

Дипломат подчеркнул, что в целом вопрос сертификации этого газопровода - политический, а не технический.

Владимир Чижов Северный поток 2

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