В Италии зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В среду в Италии было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения COVID-19 - 98 тыс. 30, что на 25% больше, чем за предыдущий день, сообщает агентство Associated Press.

Согласно статистике Минздрава Италии, также около 500 человек были госпитализированы, 126 новых пациентов были направлены в отделения интенсивной терапии. При этом 71% госпитализированных не были привиты против коронавируса.

136 человек умерли от последствий заражения вирусом, а общее число летальных исходов за время пандемии в стране достигло 137 тыс. 91. Около трети новых случаев заражений пришлись на область Ломбардия. Из-за нехватки персонала были отменены около 100 пригородных поездов.

Из-за роста темпов распространения коронавируса в Италии за последние 24 часа было проведено более 1 млн анализов на COVID-19. В ближайшие дни в города Кодоньо и Лоди прибудут подкрепления военных для помощи в проведении тестов. Согласно прогнозам, из-за роста числа заражений более 2 млн жителей страны может быть предписан режим изоляции после контакта с инфицированными лицами.

Всего с момента начала пандемии в Италии было зафиксировано более 5,85 млн случаев заражения коронавирусом.