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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 284,5 млн

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга выросло до 284 580 401, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 422 376 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 53 663 221 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов в этой стране составило 822 920.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 822 040, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 480 860 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразился 22 269 031 человек, из них умерли 619 095.

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 697,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 529 человек, в Индии - 343, в Бразилии - 2 881.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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