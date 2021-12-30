Глава Европарламента раскритиковал решение о ликвидации "Мемориала"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Глава Европарламента Давид Сассоли раскритиковал решение о ликвидации в РФ историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом).

"Осуждаю решение Верховного суда России о ликвидации правозащитной НКО "Мемориал", основанной Андреем Сахаровым и получившей от Европарламента премию имени Сахарова в 2009 году", - написал он в твиттере.

"Этот шаг не остановит тех, кто борется за демократию и свободу. Мы их поддержим", - добавил Сассоли.

Ранее на этой неделе Верховный суд РФ по иску генеральной прокуратуры РФ ликвидировал международное историко-просветительское общество "Мемориал".

В ноябре стало известно, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.

Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.