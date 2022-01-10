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Спикер Европарламента оказался в больнице с дисфункцией иммунной системы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Спикер Европарламента Давид Сассоли с 26 декабря находится в больнице из-за осложнений, вызванных "дисфункции иммунной системы". Как передает АР, такое заявление распространил его пресс-секретарь Роберто Кульо.

В связи с заболеванием все мероприятия с участием Сассоли отменены.

Сассоли представляет в Европарламенте социалистов с 2009 года. Ему 65 лет. В сентябре он перенес тяжелую пневмонию, ему стало плохо прямо на пленарном заседании. Он уехал лечиться в Италии, затем у него были осложнения, и к работе он вернулся только в ноябре. Предполагается, что выборы нового спикера Европарламента пройдут в январе, участвовать в них Сассоли не будет.

Европарламент Давид Сассоли Италия Брюссель

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