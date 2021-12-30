Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Генсек ООН осудил нападения на объекты организации в Судане

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает продолжающиеся нападения на инфраструктуру Организации Объединённых Наций в суданском Дарфуре, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь решительно осуждает продолжающиеся грабежи и нападения на объекты, оборудование и предметы снабжения Организации Объединенных Наций, предоставленные суданским властям для гражданского использования в Эль-Фашире (Дарфур)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 декабря 2021 года также было совершено нападение на объект Всемирной продовольственной программы. Было разграблено более 1,9 тыс. тонн продовольственных товаров, которыми должны были кормить 730 тыс. людей в течение месяца.

"Генеральный секретарь сожалеет о потере помощи и другого оборудования и предметов снабжения, предназначенных для нужд жителей Дарфура. Он призывает правительство Судана восстановить порядок и обеспечить, чтобы имущество и активы бывшей миротворческой миссии Организации Объединенных Наций - Африканского союза в Дарфуре использовались исключительно для гражданских целей", - подчеркнул представитель генсека ООН.

Он добавил, что Гутерриш также призвал суданские власти содействовать созданию безопасных условий для работы и проезда сотрудников ООН в Эль-Фашире.

ООН Судан Антониу Гутерриш

Новости по теме

Новости

На Аляске зафиксировали рекордно высокую для декабря температуру

Посол КНР заявил, что Китай и РФ должны углублять стратегическое сотрудничество

Посол КНР заявил, что Китай и РФ должны углублять стратегическое сотрудничество
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"

Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"

США напомнили о готовности помогать Киеву в случае нападения РФ на Украину

США напомнили о готовности помогать Киеву в случае нападения РФ на Украину
Итоги года: 2021

Уходящий год стал лучшим для инвестиционных трастов недвижимости в США за 45 лет

Уходящий год стал лучшим для инвестиционных трастов недвижимости в США за 45 лет

Байден намерен поговорить с Путиным в четверг

Байден намерен поговорить с Путиным в четверг
Пандемия коронавируса

Во Франции COVID-19 за сутки заразились 208 тыс. человек

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

ЕСПЧ счел, что ликвидацию "Мемориала" должны приостановить до рассмотрения жалобы

Уголовное дело россиянки Софьи Сапеги направлено в белорусский суд

Уголовное дело россиянки Софьи Сапеги направлено в белорусский суд

Экс-президент Молдавии Додон стал подозреваемым по делу о хищениях электроэнергии

Экс-президент Молдавии Додон стал подозреваемым по делу о хищениях электроэнергии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });