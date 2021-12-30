Генсек ООН осудил нападения на объекты организации в Судане

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает продолжающиеся нападения на инфраструктуру Организации Объединённых Наций в суданском Дарфуре, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь решительно осуждает продолжающиеся грабежи и нападения на объекты, оборудование и предметы снабжения Организации Объединенных Наций, предоставленные суданским властям для гражданского использования в Эль-Фашире (Дарфур)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 декабря 2021 года также было совершено нападение на объект Всемирной продовольственной программы. Было разграблено более 1,9 тыс. тонн продовольственных товаров, которыми должны были кормить 730 тыс. людей в течение месяца.

"Генеральный секретарь сожалеет о потере помощи и другого оборудования и предметов снабжения, предназначенных для нужд жителей Дарфура. Он призывает правительство Судана восстановить порядок и обеспечить, чтобы имущество и активы бывшей миротворческой миссии Организации Объединенных Наций - Африканского союза в Дарфуре использовались исключительно для гражданских целей", - подчеркнул представитель генсека ООН.

Он добавил, что Гутерриш также призвал суданские власти содействовать созданию безопасных условий для работы и проезда сотрудников ООН в Эль-Фашире.